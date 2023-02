Calcio a 5, Piazza Armerina. Rinascita Gear : trasferta vittoriosa in Puglia

“Finché abbiamo fede nella nostra causa e una volontà indomabile di vincere, la vittoria non ci sarà negata.” (Winston Churchill). Parafrasando le parole del celebre statista inglese, si ha la sensazione di come incarnino la parabola ascendente della Gear. Infatti, la squadra non ha mai smesso di lottare e credere in se stessa, anche nei momenti più bui, culminando questo iter con l’epilogo più bello : la vittoria di sabato contro il Giovinazzo C5. La formazione armerina sfata il tabù trasferta e si impone in Puglia con un rocambolesco 6 a 5. Goal partita siglato dall’instancabile Fabinho, trascinatore del team, che così contribuisce ad un trionfo corale che profuma di primavera.

Ventata di freschezza che consegna 3 punti ad una squadra che adesso si allontana sempre più dal baratro della classifica. Gli attuali 15 punti vedono infatti la Gear piazzata al terzultimo posto in classifica

(a parimerito con il team Acquile Molfetta), avendo anche scavalcato una diretta concorrente come l’Atletico Canicattì.

“Le nostre passioni sono vere e proprie fenici. Come la vecchia è bruciata, subito la nuova esce dalle ceneri.”

(Goethe). Come la Fenice, la Gear cade e rinasce dalle proprio ceneri, più forte di prima, trascinata dalla sua passione e proiettata già alla prossima sfida.

Salvatore La Rosa