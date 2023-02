Calcio a 5, Piazza Armerina. Gear in trasferta in Puglia per continuare a sognare

Prossima tappa Giovinazzo. Pare che, secondo il mito, sia stato Perseo a fondare questo comune facente parte della città metropolitana di Bari. Ma se, come scrisse David Bidussa “il mito si perpetua perché la storia abbia un qualche senso.”, tocca alla Gear dare un senso alla sua storia e al suo percorso ricolmandoli di allori. La formazione armerina, reduce dalla strepitosa vittoria in casa contro il Polisportiva Futura, approda in Puglia vogliosa di racimolare i 3 punti. Domani infatti alle ore 16 affronterà una squadra che ricopre i piani medio-alti della classifica, per l’appunto il Giovinazzo C5, che nella partita di andata ha superato di misura la Gear. La squadra di Mister Torrejon però è intenzionata a portare a casa il risultato e continuare a costruire “mattone dopo mattone” la strada che conduce alla gloria accompagnata e sostenuta dai suoi fedeli sostenitori che hanno il diritto di continuare a sognare. Salvatore La Rosa