Calcio a 5, Piazza Armerina. La Gear “profeta in patria” : 3 punti che valgono oro

“Qual è la vittoria, quella che fa battere le mani o battere i cuori?” Scriveva Pasolini. E se ipse dixit, umilmente si può affermare che la vittoria sia entrambe le cose. Poiché è proprio questa l’emozione provata dopo il triplice fischio di ieri quando la Gear, vittoriosa, ha fatto battere i cuori dei calorosi ed attivi astanti suscitando il loro sincero applauso. Bisognava vincere, raccogliere punti, e la squadra di Mister Torrejon lo ha fatto. Contro una formazione non di certo facile come la Polisportiva Futura, la Gear è riuscita non solo a vincere, ma a rimontare e ribaltare il risultato. Infatti, a soli sette minuti dalla fine, la Gear era sotto di un goal, con il risultato di 3 a 2 in favore dei calabresi.

La squadra armerina però, per nulla demoralizzata, ha tirato fuori orgoglio, tecnica e muscoli, segnando tre reti. Risultato finale :

Gear 5 – 3 Polisportiva Futura.

Vittoria importantissima che conferisce punti vitali e che permette di staccare ancora di più in classifica il Bovalino e accorciare le distanze con l’ Atletico Canicattì. Risultato tanto agognato e guadagnato ieri sul campo che galvanizza e ricarica sempre più un ambiente desideroso di esultare ancora insieme ai propri fedeli sostenitori.

Salvatore La Rosa