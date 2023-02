Gear : missione vittoria

Vincere e raccogliere punti vitali. È questo l’obiettivo dichiarato della Gear.

La squadra di calcio a 5 armerina, reduce da una sconfitta in trasferta, adesso più che mai rincorre la vittoria tanto sperata.

Un importante banco di prova sarà sabato 4 febbraio al Palaferraro di Piazza Armerina dove le Gear affronterà la Polisportiva Futura, squadra calabrese attualmente sesta in classifica e vittoriosa nella partita di andata.

Dopo la sfortunata trasferta di Capurso adesso i ragazzi di Mister Torrejon sono desiderosi di portare a casa il risultato.

Abbiamo intervistato il tecnico andaluso

D: Mister, senti la fiducia dell’ambiente e della società?

R: Senza dubbio. Siamo molto uniti. Per me siamo come una famiglia. Ho piena fiducia in tutti e mi fa male perdere soprattutto immeritatamente. Sento anche la fiducia dei tifosi che ci sostengono sempre

D. Pensi che sabato sia la volta buona per guadagnare i 3 punti?

R. Il nostro obiettivo è sempre vincere. E dobbiamo farlo sabato.

D: Per quale motivo finora la squadra non ha raccolto ciò che meritava?

R: Non abbiamo avuto un inizio di stagione facile. Tra infortuni, assenze pesanti ed episodi a nostro sfavore non riusciamo a vincere. Non credo nella sfortuna ma forse mi sto ricredendo! (ride). Comunque sia siamo concentrati e abbiamo intenzione di guadagnare punti preziosi.

Parole, quelle di Rafa Torrejon che conferiscono fiducia e caricano un ambiente ed una società coesa e desiderosa di dare una svolta positiva alla stagione in corso.

Salvatore La Rosa