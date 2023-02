Gli Anelli del Potere 2, primi ciak nel Berkshire: spuntano le immagini di un castello “elfico”

Primi ciak per l’attesa seconda stagione de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, la cui produzione è iniziata nel Berkshire. Lo testimoniano alcune immagini di un sontuoso castello costruito nella contea del Sud Est dell’Inghilterra, dove sono in corso le riprese della serie di casa Amazon. Le foto, scattate e pubblicate sul web da pochi giorni, mostrano un intricato cortile del castello eretto presso i Bray Studios di Windsor, città famosa anche per la residenza reale.

I fan provano a leggere gli indizi sul castello

Il set sembra vantare gli elementi monumentali e creativi tipici dell’architettura associata agli elfi, con i fan che già ipotizzano un’appartenenza alla regione elfica del Lindon . Nel dettaglio, il castello presenta torri con motivi in stile celtico, passaggi coperti e torrette che costeggiano il largo cortile, ricreato attorno a una struttura ad acqua, coperta da un arco a pilastri con delicate curve.

Il patio sembra essere stato posto al piano inferiore del castello. Oltre ai camminamenti di ronda e alle torrette lungo i lati, le foto mostrano anche una serie di gradini che lo collegano a una vibrante facciata arancione e blu dell’edificio, elemento che aggiunge colore allo scenario di pietra grigia.

Nulla di nuovo per il franchise de Il Signore degli Anelli, già noto per i suoi imponenti castelli, come quelli della regione elfica del Numenor, un regno di uomini originariamente costruito dal suo primo re, il mezzelfo Elros.

Il viaggio dalla Nuova Zelanda al Berkshire

In ogni caso si tratta di un cambio di ambientazione, almeno per il cast, dopo che la stagione di debutto de Gli Anelli del Potere, tra le più viste in Italia nel 2022 secondo lo studio di ExpressVPN dopo Stranger Things, era stata girata per 18 mesi in Nuova Zelanda. Secondo The Hollywood Reporter, Amazon sta creando un hub multi-show per la seconda parte girata nel Berkshire. L’uscita degli otto episodi che la comporranno è prevista per il 2024, anche se non è stata ancora confermata una data ufficiale.

Vista sino ad oggi da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, la serie funge da prequel ambientato migliaia di anni prima del tempo di Bilbo e Frodo Baggins e degli eventi della trilogia originale de Il Signore degli Anelli. Secondo gli streaming registrati su scala globale, 25 milioni di persone hanno visto il primo episodio de Gli Anelli del Potere, rendendolo la prima di maggiore successo per Amazon Prime Video.

Un finale che lascia ancora domande aperte

La prima stagione aveva visto la vera identità di Sauron finalmente rivelata nell’ottavo e ultimo episodio intitolato L’Amalgama , il percorso dello Straniero svelato e tre degli Anelli del Potere forgiati. Tuttavia, il finale teso ha lasciato molte domande senza risposta per i fan, che adesso attendono con impazienza la seconda parte. Proprio il mese scorso, Amazon Studios ha annunciato che la prossima stagione sarà caratterizzata da un sorprendente team di registi tutto al femminile.

Tra le donne alla guida della seconda parte ci sarà Charlotte Brändström, che in precedenza ha diretto due episodi della prima stagione dello show fantasy. Oltre alla Brändström, alcune puntate saranno dirette dalle registe Sanaa Hamri e Louise Hooper, entrambe alla prima esperienza nella serie. Anticipazioni a parte, i fan della serie hanno già fissato l’appuntamento con la Terra di Mezzo al 2024, quando molte delle domande in sospeso potranno trovare le risposte tanto attese.

Fonte: Unsplash