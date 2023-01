Calcio a cinque, Trasferta pugliese per la Gest

Trasferta pugliese per la Gear che domani, alle 16:00 affronterà i Bulldog Capurso. La squadra pugliese, con 10 punti in più in classifica rispetto alla Gear, non è di certo un avversario da sottovalutare considerando anche che nella partita d’andata hanno vinto con 5 goal di scarto. Certamente la squadra armerina non ha intenzione di andare in Puglia per fare la comparsa o per avere un ruolo marginale ; l’obiettivo è, senza giri di parole, portare a casa il risultato.

Galvanizzati da una prestazione più che positiva contro lo Sporting Sala Consilina sabato scorso, i ragazzi di Mister Torrejon sono consapevoli del loro valore e fiduciosi nei loro mezzi.

Com’è fiducioso il Presidente Guccio, che da sempre sostiene i calciatori e tutto lo staff; qui di seguito alcune sue dichiarazioni rilasciate a StartNews :” Domani giochiamo un’altra partita importante. Il clima dello spogliatoio è sereno e l’umore della squadra, dopo la grande prestazione di sabato scorso contro la prima della classe è alto. Speriamo quindi che tutto ciò sia da viatico per fare una grande prestazione anche in trasferta e raccogliere punti importanti per la nostra classifica. Purtroppo non ci saranno Loris Di Maria ed Alex Amore, assenti per motivi legati allo studio, ma siamo fiduciosi. ”

Parole importanti quelle del Presidente Guccio che di certo conferiscono ancor più fiducia ad una squadra che merita più di ciò che sta raccogliendo.

Salvatore La Rosa