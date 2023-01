Prefettura di Enna: garantita la distribuzione di carburante

Sciopero degli addetti alla distribuzione di carburante, su rete ordinaria e autostradale, proclamato in data 11 gennaio 2023.

In relazione all’oggetto, si comunica che le federazioni di categoria, Faib –Confesercenti, Fegica e Figisc – Confcommercio, con nota in data odierna hanno informato che nell’area metropolitana di Enna il livello minimo di prestazioni, previsto dall’art. 8 della Regolamentazione provvisoria approvata con delibera n. 94 del 2001 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 179/2001, sarà garantito dagli impianti a gestione di retta delle Compagnie Petrolifere, degli impianti non presidiati – automatizzati e da alcune stazioni c.d. “No Logo” che non aderiscono alle predette Organizzazioni di categoria.

Le stesse, hanno altresì, evidenziato di aver accolto positivamente la richiesta di riduzione degli orari di chiusura degli impianti avanzata dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.