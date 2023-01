Il boss mafioso Matteo Messina Denaro catturato a Palermo

Dopo 30 anni di latitanza, il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato finalmente catturato dai carabinieri del Ros, coordinati dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Messina Denaro è considerato uno dei boss più ricercati d’Italia e il capo della famiglia mafiosa di Castelvetrano, in provincia di Trapani. È stato arrestato mentre si trovava ricoverato alla clinica Maddalena di Palermo.

La cattura di Messina Denaro rappresenta un importante colpo alla criminalità organizzata siciliana e un successo per le forze dell’ordine che lo hanno braccato per anni. Il boss era in fuga dal 1993 e da allora è stato considerato il capo della Cosa Nostra, dopo la cattura del boss Totò Riina. La cattura di Messina Denaro rappresenta un importante colpo alla criminalità organizzata siciliana e un successo per le forze dell’ordine.