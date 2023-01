Piazza Armerina, viabilità: opere per 36mila euro in via Aldo Moro, via Giuseppe Impastato e via Enrico Mattei

Due delibere emanate dall’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico comunale, Mario Dominuco, consentiranno l’intervento di messa in sicurezza. Nello specifico la prima prevede i lavori di sicurezza della via Aldo Moro nella quale verrà realizzato un tratto di condotta per le acque bianche ; i lavori, per un ammontare di 17.500 euro verranno effettuati dal ditta Azzolina. Per la seconda verranno spesi 18.000 euro destinati alla messa in sicurezza di via Giuseppe Impastato e via Enrico Mattei di cui si occuperà la ditta I. C. S. di Salvatore Cosenza.

Da anni in via Aldo Moro si registrano disagi legati alle tubature degli scarichi delle fogna. Era il 2013 quando i residenti avevano segnalato i disagi causati dagli allagamenti di alcuni garages e scantinati condominiali. Una triste realtà che si è protratta per ben 10 anni e che finalmente, con l’imminente inizio dei lavori, dovrebbe tornare alla normalità.

Interventi del comune mirati anche a sopperire i disagi stradali di via Enrico Mattei e via Giuseppe Impastato.

Ogni qualvolta cadono piogge copiose, la via Enrico Mattei si allaga poiché priva di un muro adeguato che possa arginare il flusso delle acque accumulatesi nei terreni soprastanti di via Petrarca e contrada Costantino. I disagi hannoa portato una ventina di residenti della via Mattei ad effettuare una raccolta firme protocollata al comune di Piazza Armerina e presso il Genio civile di Enna.

Dissesto del manto stradale ed allagamenti anche in via Impastato, causati dal malfunzionamento delle caditoie. Inconvenienti che hanno colpito non solo i residenti della suddetta via, ma anche varie attività commerciali presenti in zona.

Si spera che i lavori di sistemazioni riportino alla normalità le condizioni di queste tre importanti vie della nostra città

Salvatore La Rosa