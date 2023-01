Calcio a 5, A2. La Gear di Piazza Armerina pronta ad affrontare le prossime sfide

Puntare sui giovani per risalire la classifica e valorizzare il lavoro svolto finora. E’ questa una delle chiavi di lettura che ad oggi rispecchia la realtà della GEAR, squadra armerina di calcio a 5 che milita nella categoria A2. Il team, attualmente terzultimo in classifica, è composto da una squadra molto giovane, coadiuvata anche da qualche giocatore d’esperienza.

La terzultima posizione non rispecchia la realtà dei fatti : gruppo coeso ed entusiasta, pronto a raccogliere le prossime sfide con lealtà ed una precisa preparazione. E proprio da una valutazione sulla classifica “bugiarda” parla mister della squadra, Rafa Torrejon, intervistato da Startnews in vista della delicata sfida salvezza di sabato contro il Canicattì.

L’allenatore andaluso sostiene che l’attuale posizione in classifica sia figlia di una falsa partenza condizionata da assenze pesanti ma che nonostante ciò si sta finalmente raccogliendo ciò che si è seminato. “Il gruppo ha acquisito fiducia e siamo pronti per lo scontro diretto di sabato contro il Canicattì. Ciò che sembrava un’utopia sta cominciando a diventare realtà“.

Tanti giovani uniti in un gruppo che nonostante le difficoltà vuole risalire la china lottando sul campo per confermare una bellissima realtà sportiva; questi l’aria che si respira in casa GEAR, confermata anche dal presidente Gaetano Guccio: “Non è facile stare a questo livello. Tempo fa è stata presa una decisione societaria dura ma accettata e compresa da un gruppo coeso. Oggi stiamo lavorando con entusiasmo sugli obiettivi principali tra cui ovviamente la permanenza in A2”

Questo il parere del presidente Guccio il quale ha sottolineato la sua fiducia nella possibilità di coinvolgere ancor di più imprenditori e aziende locali nel tentativo di migliorare e potenziare la squadra. Esempio di integrazione (ricordiamo nella squadra militano diversi stranieri ) la GEAR rappresenta ed incarna un esempio di sana sportività e di certo merita maggiore attenzione e sostegno da parte non solo dei fedeli sostenitori, che ormai la seguono da anni, ma anche da parte dell’intera città.

Salvatore La Rosa

CLICCA QUI PER VISITARE LE PAGINE CHE STARTNEWS DEDICA ALLA GEAR