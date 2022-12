Il consigliere Cimino: l’amministrazione Cammarata distratta, dimentica 250mila euro da erogare ai soggetti piú bisognosi

L’amministrazione Cammarata non so per cosa verrà ricordata, certamente non per l’efficienza quando c’è da aiutare le fasce più deboli e tantomeno per la correttezza o il rispetto istituzionale nei confronti dei consiglieri comunali. C’è voluto un anno e una mia interrogazione per ricordarsi che ci sono dei soldi, esattamente 259.000,00 euro fermi da quasi un anno che devono essere impegnati entro il 2022 con il rischio concreto che tornino indietro.

Inoltre, così come tutte le altre mie interrogazioni, anche stavolta l’amministrazione comunale non ha ritenuto necessario inviarmi la risposta scritta almeno 48 ore prima, così come previsto dalla normativa in merito alle interrogazioni consiliari e come da me richiesto. Questa è mancanza di rispetto per il ruolo istituzionale che i cittadini ci hanno affidato. Tornando alla mia interrogazione protocollata il 18 Ottobre, sollecitavo l’amministrazione affinchè facesse chiarezza sui soldi che il Governo ha inviato a tutti i comuni Italiani con il D.L. 73 art. 53 “ Fondo di solidarietà alimentare e aiuti alle famiglie in stato di bisogno”, che ancora non sono stati spesi. Già lo scorso anno, in occasione di una mia interrogazione, sbugiardai l’allora assessore Cancarè che annunciò la notizia di un contributo da parte del Governo in arrivo nei successivi giorni di circa 349.000,00 euro; era il 28 Ottobre 2021 e dimostrai che era una colossale bugia in quando quei soldi erano già nelle casse del comune dal 9 Agosto 2021, quindi da quasi tre mesi e ancora aspettavamo che si decidessero come dovevano essere distribuiti.

Anche questa volta ci sono 259.000,00 euro a disposizione del comune per aiutare chi ha più bisogno e cosa fa l’amministrazione? Mi risponde in consiglio comunale che 59.000,00 euro verranno assegnati d’ufficio ai beneficiari che lo scorso anno, hanno fatto richiesta, mentre i restanti 200.000,00 euro, verranno impegnati per l’acquisto di buoni spesa elettronici, ma ad oggi non c’è ne un atto ufficiale che attesti tutto ciò e siamo a tre giorni dalla fine dell’anno. Ricordo che sono fondi a destinazione vincolata e devono essere impegnati entro e non oltre il 31 Dicembre 2022.

A questo punto, o sono menefreghisti e mi hanno risposto perché non ne potevano fare a meno, o se devo pensare male, stanno perdendo tempo per distribuire quei buoni in piena campagna elettorale, sfruttando così i soldi che il governo ha destinato alle famiglie bisognose per farsi campagna elettorale, cosa che sarebbe vergognosa. Per ultimo, ho chiesto, per l’ennesima volta cosa aspetti l’amministrazione ad impegnare anche i 17.300,00 euro fermi da due anni derivanti da un finanziamento sempre in merito all’emergenza Covid stanziati per i buoni spesa D.L. 154 del 23/10/2020 “Decreto Ristori Ter”. Anche per quelli le famiglie bisognose dovranno purtroppo attendere.