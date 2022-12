Cinema di Frontiera, “Free fall” è il miglior corto

“Free Fall” è un film corto diretto da Emmanuel Tenenbaum che racconta la storia di Tom, un giovane trader che lavora in una banca londinese, durante l’attacco terroristico alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2011. Il film è stato proclamato il miglior film corto della XXII edizione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera. Altri premi sono stati assegnati a “La prospettiva del topo” per la migliore sceneggiatura e a “La vera storia della partita di nascondino più grande del mondo” per la migliore regia. Il Festival si è svolto a Vittoria, nell’ambito del Vittoria Peace Film Fest, e ha compreso proiezioni di film corti, lungometraggi e documentari, oltre a incontri a Catania, Pachino e Vittoria. La manifestazione è stata l’occasione per consolidare il rapporto con il pubblico del Festival, che si spera di poter rivedere nel 2023 a Marzamemi.