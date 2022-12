Attenti alla nuova truffa con le carte di credito.

Sembra che ci sia una nuova truffa che viene commessa ai danni di quanti hanno un conto corrente ed hanno la carta di credito prossima alla scadenza. La truffa consiste nell’invio di un messaggio falso che contiene il PIN della carta di credito (che ovviamente è di fantasia) seguito da una telefonata da parte di un falso servizio clienti. La vittima viene indotta a credere di dover attivare la propria carta di credito seguendo un link falso che porta ad un ambiente informatico simile a quello della propria banca, dove viene chiesto di digitare il vecchio e il nuovo PIN della carta. In questo modo, i truffatori riescono ad attivare la carta e ad utilizzarla per effettuare prelievi illeciti. Per evitare di cadere in questa trappola ricordatevi che le banche non effettuano mai questo tipo di operazioni per telefono e che il PIN non cambia mai dalla vecchia carta di credito a quella nuova. Gli ultimi tentativi di truffa con questo sistema sono stati segnalati a Palermo.