Banchetto tesseramenti fratelli d’Italia ad Enna

Domenica mattina si e’ svolta la giornata del Tesseramento Fratelli d’Italia organizzato dal Circolo Territoriale “Futuro e Tradizione” di Enna attraverso un banchetto organizzato in Piazza Vittorio Emanuele.

Nonostante la giornata non sia stata clemente dal punto di vista meteorologico, ancora una volta siamo rimasti sorpresi dalla voglia della cittadinanza nel mostrare la loro vicinanza al nostro partito tesserandosi ed avvicinandosi a noi .

Queste le parole del Vice-Coordinatore Francesco Paolo Alongi :” Ringrazio, in primis, il Presidente dell’ ARS On. Gaetano Galvagno per la sua presenza, il quale dimostra, ancora una volta, come Fratelli d’Italia tenga particolarmente al suo territorio ed ai suoi militanti non distaccandosi da quelli che sono i veri valori.; presente anche il nostro On. Eliana Longi che, nonostante i mille impegni, ci supporta e contribuisce attivamente, con ogni mezzo, alla realizzazione di ogni progetto come ha sempre fatto fino a qualche mese addietro. “ringrazio l’On Galvagno per la gradita visita al bacchetto tesseramenti” continua l’On Eliana Longi “il mio modo di far politica inizia proprio dai gazebi nelle piazze, il luogo in cui nasce la condivisione delle idee e il confronto con le persone”.

Conclude il vice-coordinatore esprimendo gratitudine ad ogni singolo militante del Circolo che si e’ speso per la realizzazione dell’evento, il loro entusiasmo ci rende molto fiduciosi per il futuro e per le prossime sfide elettorali che ci attendono.