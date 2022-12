Il calendario degli imprenditori di Enna. “In un periodo difficile come questo, vogliamo far sorridere”

Un calendario per sorridere, un calendario per continuare a sperare. E’ un’idea della CNA Enna che, domenica prossima, 11 dicembre, alle ore 16:00 al Cinema Grivi, la presenta alla città. L’iniziativa vede coinvolti gli imprenditori Cna di Enna che hanno voluto mettersi in gioco, realizzando un calendario con i temi di alcuni film famosi. Una risposta degli imprenditori ,che scelgono il sorriso, per affrontare la durezza del periodo. Cosi travestiti da pirati, da Harry Potter, da personaggi di fantascienza e da altri protagonisti di film famosi, albergatori, ristoratori, edili, librai, hanno accettato di interpretare attori famosi per strappare un sorriso. “Abbiamo pensato a qualcosa che potesse aiutare un imprenditore – dice il segretario della Cna Enna, Stefano Rizzo – E, probabilmente, la cosa più utile di questi tempi, è quella di regalare un sorriso. Il senso non è quello di rendere ridicola la lotta alla sopravvivenza di tanti imprenditori o le difficoltà, che in generale colpiscono il mondo della piccola impresa, ma, ispirandoci un po’ a Calvino, abbiamo cercato di dare un po’ di leggerezza per aiutare questi imprenditori ad avere in punto di vista diverso”.

Così è nata l’idea di romanzare i temi che rappresentano le sfide che le imprese dovranno affrontare nel 2023. I temi dell’innovazione, dei cambiamenti e dei nuovi mercati, della rete, della cooperazione sono diventati i temi dell’avventura, della famiglia, del digitale e della magia. “Abbiamo fatto riferimento ai film, perché tante volte gli imprenditori sono stati associati a super eroi e li abbiamo stravolti” dice il segretario Rizzo.

Sembrava una cosa folla, invece, gli imprenditori di Cna, che già lo scorso anno avevano realizzato tre spot sul tema dell’acquisto nei negozi del territorio in periodo natalizio, si sono prestati da subito.

“D’altra parte nel fare impresa ci sono tanti ingredienti in comune con questa esperienza, come la volontà di mettersi in gioco è la capacità di essere sempre positivi. – conclude Rizzo – Chi rappresenta imprese è abituato a metterci la faccia. In questo caso ci piace pensare che sia stata l’idea di essere insieme a dare alle espressioni nella foto quella complicità e quella leggerezza che aiuta ad affrontare ogni sfida è che lascia trasparire sensazioni positive per il nuovo anno.”.

Il calendario sarà donato agli associati.

L’evento si svolgerà a margine dell’Assemblea provinciale della Cna, in programma sempre domenica prossima, 11 dicembre, ad Enna.