Sostegno economico per le imprese per i danni subiti in conseguenza di lavori pubblici

Sarà in discussione domani in Consiglio Comunale, la proposta dell’Amministrazione Comunale, condivisa dalla maggioranza consiliare, di stanziare una somma pari a quarantamila euro da destinare a indennizzi a favore delle attività economiche che, nel corso dell’anno corrente, hanno subìto perdite in conseguenza dell’esecuzione di lavori pubblici. “Abbiamo ritenuto indispensabile e opportuno – spiega il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro – individuare questa forma di indennizzo economico stante l’oggettivo pregiudizio di carattere economico che si è determinato in seguito a interventi di lavori pubblici in esecuzione, innanzi tutto, nella zona del Pisciotto e di Piazza Santa Maria del Popolo”. Successivamente all’approvazione di tale stanziamento, sarà approvato già il prossimo 2 dicembre il relativo regolamento in modo da giungere al necessario impegno di spesa entro la fine dell’anno corrente. “Abbiamo voluto – conclude il Sindaco – manifestare concretamente l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti di quelle attività economiche che sonomin sofferenza per tutta una serie di contingenze negative”.