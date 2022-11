Gianluca Arena, vicesindaco di Valguarnera, annuncia il suo ingresso in FDI

Il Vicesindaco di Valguarnera ha ufficializzato il suo ingresso in Fratelli d’Italia. “Ufficializzo il mio ingresso – ha dichiarato Gianluca Arena – in Fratelli D’Italia e la coordinazione di quest’ultimo a Valguarnera con immenso orgoglio. Dopo due anni di contatti con i massimi esponenti Siciliani di Fratelli D’Italia abbiamo deciso, con il Sen. Salvo Pogliese e il Cardiologo Amico Pippo Arcidiacono, entrambi coordinatori di Fratelli D’Italia per la Sicilia, di portare avanti questa scelta.L’augurio è di un serio lavoro ed una forte collaborazione.”

“Lunedì ho avuto il piacere di avere ospiti a Valguarnera, il Coordinatore provinciale di Enna sindaco di Leonforte Carmelo Barbera e l’Onorevole Eliana Longi con cui si è deciso quanto prima di inaugurare una sede ufficiale a Valguarnera di Fratelli

D’Italia con l’obiettivo di iniziare a lavorare per il bene del Partito e soprattutto per il bene della nostra comunità Valguarnerese”

Dichiarazione del coordinatore provinciale di Fratelli D’Italia,

Sindaco di Leonforte Carmelo Barbera:

“Esprimo soddisfazione per l’ingresso in Fratelli d’talia di Gianluca Arena – ha dichiarato il coordinatore provinciale di Fratelli D’Italia, Carmelo Barbera – siamo certi che con la sua competenza darà un grande contributo non solo alla crescita del partito, ma anche della comunità valguarnerese. L’ingresso del vicesindaco di Valguarnera, peraltro, è segno di crescita di Fratelli d’Italia in provincia e ci rende certi che saremo protagonisti in tutte le prossime competizioni elettorali”.

“L’apertura del circolo FDI di Valguarnera – ha dichiarato l’on. Eliana Longi di FDI – costituisce un altro fondamentale tassello per la costruzione del partito in provincia di Enna. Tutta la delegazione provinciale non può che accogliere con grande soddisfazione l’ingresso Gianluca Arena, che rappresenterà un grande valore aggiunto per l’intero partito”.