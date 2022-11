Celebrazione defunti Forze dell’ordine

Celebrata dal vicario foraneo di Enna, don Giuseppe Fausciana, presso la chiesa di Sant’Anna, di cui è parroco, la messa in suffragio dei membri delle Forze dell’ordine della Provincia di Enna.

La celebrazione è stata fortemente come ogni anno, da tutte le quattro associazioni, ovvero l’associazione Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

“La presenza delle forze dell’ordine nel territorio è indispensabile – ha detto nell’ introduzione don Fausciana– e io sono molto felice di presiederequesta così significativa celebrazione ”. Il sacerdote ha poi, durante l’omelia sottolineato l’importanza delle forze dell’ordinenel territorio e non

ha mancato di mettere in evidenza l’indispensabile ruolo che le stesse hanno svolto durante il periodo del lockdown e della pandemia. Importante il passaggio in memoria del giudice Rosario Livatino, beatificato il 9 maggio 2021, da Papa Francesco , un busto del quale, va ricordato, fu fatto collocare nell’atrio del Tribunale di Enna, dall’allora procuratore della Repubblica dottor Salvatore Cardinale, noto per il suo impegno contro la mafia con numerose dichiarazioni a suo tempo rilasciate in merito. Don Giuseppe ha concluso pregando per tutti i defunti delle forze dell’Ordine, rappresentati, per la Questura, dalla dottoressa Giulia Ceravolo, per i Carabinieri, dal tenente Vincenzo Spadaro, dal maresciallo Daniele Trupia per la Guardia di Finanza.

Le associazioni delle Forze dell’ordine, per le quali hanno partecipato numerosi iscritti e parenti di componenti defunti , sono state rappresentate da Massimo Brugognone, Presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, da Amedeo Cacciato per I Carabinieri, da Bruno Caporali per leFiamme Gialle e da Giuseppe Garofalo per I Vigili del Fuoco. Presenti le autorità civili. Alla fine della celebrazione I saluti e il commosso ringraziamento dell’ispettore superiore Massimo Brugognone incaricato quest’anno di dare il saluto.