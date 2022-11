Troina, pnrr: in arrivo oltre 200 mila euro per la digitalizzazione dei servizi comunali

A annunciarlo, l’assessore con delega ai servizi informatici Giuseppe Schillaci: “In questi anni, abbiamo sfruttato tutte le opportunità di finanziamento e oggi stiamo cercando di sfruttare al massimo anche le somme messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I nostri servizi informatici – spiega – , pur essendo abbastanza efficienti, sono carenti di un’adeguata erogazione di servizi a cui il cittadino può accedere con identità digitale per il disbrigo delle proprie pratiche senza la necessità di recarsi presso gli uffici. Abbiamo, quindi, colto l’occasione di partecipare a questi bandi per colmare questo gap e speriamo, prima di concludere il nostro mandato, di consegnare a chi verrà dopo di noi un sistema integrato a 360°, in linea con i tempi moderni e più vicino alle esigenze di cittadini e imprese”.

I progetti d’innovazione digitale finanziati riguardano infatti l’integrazione dei sistemi informatici comunali tramite: l’app IO, l’applicazione che permette di interagire in modo semplice e sicuro con la pubblica amministrazione direttamente dal proprio smartphone; l’identità digitale, attraverso l’impiego della Carta d’Identità Elettronica (CIE) o del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); pagoPA, la piattaforma che consente ai cittadini la possibilità di scegliere diverse modalità di pagamento elettronico a seconda delle proprie esigenze e abitudini; il miglioramento dell’uso del sito istituzionale e dei servizi digitali a offerti al cittadino.

Con questi e altri progetti in fase di presentazione l’amministrazione comunale dunque, con l’ausilio degli uffici e degli addetti ai servizi informatici, intende avviarsi alla transizione digitale, per migliorare complessivamente i servizi in favore dei propri cittadini e consentire l’interazione e la comunicazione con la pubblica amministrazione attraverso le moderne applicazioni in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’utilizzo inoltre dell’identità digitale, dell’app IO, di pagoPA e di tutti gli altri interventi previsti nei progetti finanziati consentiranno, infatti, al cittadino, una migliore esperienza digitale, nonché la fruizione di servizi e l’espletamento delle pratiche di competenza comunale in maniera più efficiente ed efficace.