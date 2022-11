Sospensione energia elettrica Poliambulatorio di Nicosia

Nicosia – Comunicata dal fornitore la sospensione della erogazione dell’energia elettrica, per lunedì 14/11/2022 dalle ore 08:45 alle ore 16:30, in numerose località di Nicosia, tra cui le zone adiacenti al PTA-Poliambulatorio dell’ASP, sito in Piazza san Francesco.

Il dott. Antonino Viglianesi, che dirige il Poliambulatorio, comunica che “si sospenderà l’attività ambulatoriale posto che l’energia elettrica è alla base del funzionamento dei servizi telematici, telefonici e dell’erogazione dell’acqua nei servizi igienici”.