Oggi in Sicilia ha avuto inizio ufficialemnte la XVIII Legislatura. Insediamento ufficiale dell’On. Luisa Lantieri

E’ Gaetano Galvagno, deputato di Fratelli d’Italia, 37 anni, il nuovo presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.L’elezione è avvenuta al secondo scrutinio, con 43 voti, sette in più del quorum necessario. Prima dell’elezione del Presidente si era tenuta la proclamazione ufficiale dei deputati tra cui quella della deputata piazzese Luisa Lantieri confermata dagli elettori per la terza volta a rappresentare il territorio ennese. “Con lo stesso entusiasmo di sempre si continua a lavorare”, sono state queste le parole con cui l’On. Lantieri ha voluto inaugurare il nuovo quinquennio di lavoro che l’aspetta. Nelle foto in testa all’articolo con il figlio Giuseppe