Discariche abusive? Sequestriamo l’auto agli incivili.

Mentre ancora piangiamo i danni causati dai soliti cretini che hanno vandalizzato la città nella notte dei morti viventi e dei viventi deficenti, una bella iniziativa, dedicata a contrastare gli incivili, viene dal comune siciliano Santa Croce Camerina. Il sindaco ha deciso di procedere con la confisca dell’auto nei confronti di chi non paga le multe relative all’abbandono dei rifiuti in zone del territorio urbano in cui è vietato. Il mezzo sarebbe poi messo a disposizione della collettività.

Non so se esistono i presupposti giuridici per creare questo “circolo virtuoso” ma quantomeno assistiamo a un tentativo di contrastare l’imbecillità e l’inciviltà di alcuni cittadini poco corretti e poco intelligenti.

Segnaliamo l’iniziativa del comune di Santa Croce Camerina al nostro sindaco Nino Cammarata, sperando di poter essere d’aiuto alla lotta contro l’imbecillità.