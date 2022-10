Villa Zagaria ospita la mostra pomologica di varietà di olivo

Villa Zagaria con il suo campo internazionale di germoplasma dell’ulivo, il più grande del mediterraneo, è la location per eccellenza per ospitare la mostra pomologica di varietà di olivo che si terrà venerdì 4 novembre.

Un’iniziativa organizzata dal Libero Consorzio Comunale di Enna in collaborazione con il CREA, Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di Acireale e l’Esa e che sarà l’occasione per promuovere il grande valore del patrimonio olivicolo varietale siciliano e per stimolare nuove linee di ricerca necessarie a rendere sostenibile l’intera filiera sotto l’aspetto economico, ambientale e sociale. La mostra proporrà i frutti di varietà autoctone siciliane con le loro specifiche peculiarità.

Il panorama varietale di olivo siciliano si contraddistingue per l’elevato numero di genotipi coltivati nelle diverse aree della Sicilia, alcuni dei quali a rischio di erosione genetica che si trovano ben conservati nei due campi collezione di Zagaria e di Carboj di Castelvetrano quest’ultimo realizzato dal Dipartimento di Scienza Agrarie dell’Università di Palermo. ” Il campo di germoplasma di Zagaria- sottolinea il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio- si conferma sempre più un laboratorio scientifico a cielo aperto, da oltre 15 anni crocevia di ricercatori di ogni parte del mondo. Qui la ricerca punta a promuovere e a sostenere la biodiversità, la sostenibilità della filiera e la qualità dell’olivicoltura non solo siciliana. Una mostra che consentirà di focalizzare l’attenzione sul valore dell’olivicoltura nell’isola, che rappresenta un patrimonio culturale e una risorsa economica di primo piano”.

La mostra che sarà illustrata dai ricercati del Crea sarà aperta venerdì mattina dalle ore 9.30.