Riceviamo e pubblichiamo precisazione sulla vicenda che vede coinvolta Chiara Cumella

In riferimento all’articolo (trattasi di comunicato stampa dell’Università Kore ndr) pubblicato da parte della vostra redazione, la sottoscritta Chiara Cumella, precisa che in qualche articolo uscito in questi giorni è stato commesso l’errore di non specificare come invece è stato ben specificato in altri vedi articolo della Repubblica uscito in data 21/10/22 e petizione change.org che l’ università in questione è del Fondo Proserpina di Enna, partner e gestore dei servizi dell’università romena Dunārea jos di Galati con sede a Enna.

Si fa presente altresì che non è mai stata nominata in nessun articolo l’università Kore di Enna.

La sottoscritta chiede di pubblicare da parte della redazione tempestivamente la seguente correzione.

