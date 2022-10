Mons. Luigi Roberto Cona della dicoesi d Piazza Armerina nominato Nunzio Apostolico in El Salvador

A mezzogiorno di mercoledì 26 ottobre 2022, in contemporanea con la sala stampa della Santa Sede, presso la Curia Vescovile di Piazza, Armerina, il vescovo mons. Rosario Gisana ha annunciato al clero e al popolo Santo di Dio, che il Santo Padre Francesco ha nominato Mons. Luigi Roberto Cona, della Diocesi di Piazza Armerina e fino ad ora Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato Nunzio Apostolico in El Salvador, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di Sala Consilina, con dignità di Arcivescovo.

Curriculum Vitae

Sua Eccellenza mons. Luigi Roberto Cona è nato a Niscemi (Caltanissetta) il 10 novembre 1965 da Salvatore e Saveria Mangiapane. Dopo il diploma magistrale conseguito nel 1984 ha compiuto gli studi Teologici presso l’Istituto Teologico “San Paolo” di Catania risiedendo presso la Fraternità Sacerdotale Chiesa – Mondo. È stato ordinato sacerdote nella Cattedrale di Piazza Armerina da mons. Vincenzo Cirrincione il 28 aprile 1990 incardinandosi nella Diocesi di Piazza Armerina. Ha conseguito la licenza in Teologia dogmatica nel settembre del 1991 presso la Pontificia Università Gregoriana e il relativo Dottorato nel 1999.

È stato parroco dall’ottobre del 1991 fino al 2001 della parrocchia Santa Maria d’Itria a Piazza Armerina. È stato membro del Consiglio Presbiterale diocesano.

È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2003, ha prestato la propria opera nelle Nunziature Apostoliche in Panamá, Portogallo, Camerun, Marocco, Giordania, Turchia, nella Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato e nella Rappresentanza Pontificia in Italia.

È stato nominato Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il 24 ottobre 2019.

Lingue conosciute: Francese, Inglese, Portoghese e Spagnolo.

Mons. Rosario Gisana ha espresso a mons. Cona il seguente messaggio:

“Come Pastore di questa Chiesa diocesana di Piazza Armerina, gioisco insieme alla mia Chiesa particolare per la benevolenza del Santo Padre che ha guardato al nostro presbiterio, scegliendo un suo figlio per il prezioso e delicato servizio di rappresentare la sollecitudine del Papa e della Santa Sede presso la Chiesa Salvadoregna e presso la stessa Nazione di questo Paese dell’America Latina.

A don Roberto che è nato alla fede e al ministero sacerdotale nella nostra Chiesa, auguriamo un fecondo e sereno servizio alla Chiesa universale in questa esperienza di capo missione che arriva dopo ormai un ventennale qualificato servizio al Papa e alla Santa Sede, dopo il decennio nel quale si è speso per la nostra Chiesa piazzese”