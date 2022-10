Università kore: il caso Cumella non esiste

Su diversi organi di stampa e numerosi siti web risulta diffusa la notizia secondo la quale una studentessa di nome “Chiara Cumella” sarebbe stata oggetto di gravi ingiustizie nella sua qualità di iscritta a “medicina all’università di Enna”.

Poiché l’Università di Enna è una sola e non è possibile fare confusione, smentiamo categoricamente di avere o di avere mai avuto tra i nostri iscritti studenti corrispondenti alle generalità di “Chiara Cumella”. In verità le dichiarazioni a nome “Chiara” o “Chiara Cumella”, che in diversi casi risultano virgolettate come parti di una lettera di denuncia, fanno riferimento a fatti che si sarebbero svolti all’università di Palermo ben cinque anni fa ed a presunti attentati al diritto allo studio verificatisi più recentemente al “quarto anno” di Medicina a Enna.

Non possiamo sapere se esista o meno veramente una studentessa di nome “Chiara Cumella” iscritta ad un “quarto anno” di Medicina, ma certamente possiamo affermare senza ombra di dubbio che non soltanto non ricorre questo nominativo tra i nostri studenti, ma anche che l’Università di Enna non ha ancora il quarto anno di Medicina, avendo appena avviato il terzo, dal momento che il corso di laurea in medicina e chirurgia è stato istituito nell’anno 2020.

Qualora una vera “Chiara Cumella” esista, vorremmo invitarla ad informarsi meglio su quale università stia eventualmente frequentando ed a smentire immediatamente la sua appartenenza all’Università di Enna. Ci riserviamo in ogni caso di adire le vie legali nei confronti sia della presunta studentessa che di coloro che dovessero continuare a diffondere la notizia falsa di una sua iscrizione all’Università di Enna.