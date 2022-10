ASP Enna. Nuovi locali per il Consultorio familiare di Leonforte

Previste nuove attività come la cardiotocografia. Il Consultorio familiare di Leonforte opera e riceve l’utenza nei nuovi locali al sesto piano dell’Ospedale Ferro Branciforte Capra. Ne dà notizia, assieme all’equipe del Consultorio, la dr.ssa Loredana Disimone, a capo del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. “Grazie all’apporto della Direzione Strategica, con la benedizione del Reverendo Giuseppe La Giusa, il Consultorio Familiare di Leonforte ha aperto i battenti nei nuovi locali ubicati al 6° piano dell’Ospedale FBC, locali perfettamente idonei all’espletamento di tutte le attività consultoriali.

In particolare, oltre agli ampi e luminosi spazi per le attività ambulatoriali ostetrico-ginecologiche in cui sarà garantita la privacy delle utenti, è finalmente disponibile un ampio spazio da dedicare alle attività di gruppo che consentirà l’effettuazione degli Incontri di Accompagnamento alla Nascita che, fino ad oggi, erano penalizzati nei vecchi locali.

L’equipe sanitaria, costituita dal ginecologo dott. Paolo Favazza, dall’ostetrica Iolanda Foranna e dall’infermiere Costanzo potrà implementare tutte le prestazioni relative al Percorso Nascita quali l’Ecografia ostetrica e la Cardiotocografia, quest’ultima in collegamento con il Punto Nascita dell’ospedale Umberto I di Enna nell’ambito del Progetto aziendale di Telemedicina, di recente attivazione.

Anche le attività psico-sociali, in atto svolte grazie alla collaborazione di una psicologa part time, dott.ssa Arena Venturina, usufruiranno di locali dedicati, con l’auspicio che al più presto possano essere completati gli organici con l’assunzione di un assistente sociale e di uno psicologo a tempo pieno”.