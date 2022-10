La carne bovina può ridurre il rischio di depressione

Gli psichiatri dell’Università di Taiwan hanno scoperto che la carne bovina può ridurre il rischio di depressione. Il lavoro degli scienziati è stato pubblicato sul Journal of Affective Disorders.

I nutrienti presenti nella carne bovina, compreso il ferro e le vitamine del gruppo B, possono essere responsabili di questo effetto protettivo.

I ricercatori, che hanno studiato i dati relativi a 440mila persone, 45mila delle quali soffrivano di depressione, hanno analizzato quali geni erano associati al consumo di una maggiore quantità di carne bovina e quindi hanno testato il legame tra quei geni e il rischio di depressione. Hanno scoperto che un maggiore consumo di carne bovina era associato a una minore probabilità di sviluppare disturbi legati alla depressione.

Non è chiaro come la carne bovina possa proteggere dai disturbi depressivi, affermano gli scienziati, ma va considerato che contiene sostanze nutritive che possono essere utili per prevenire la depressione, tra cui: zinco, ferro, vitamine del gruppo B e proteine.