Titolo spaccio di droga: in manette un uomo

Alle ore 16:45 di ieri 28 settembre u.s., in Piazza Armerina (EN), personale della Squadra Mobile di Enna e del Commissariato di quel centro ha proceduto all’arresto di un uomo, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di predisposti servizi di Polizia Giudiziaria finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di reati in genere, personale dipendente ha proceduto ad effettuare una perquisizione personale e veicolare a seguito della quale la persona anzidetta è stata sorpresa in possesso di sostanza stupefacente, tipo cocaina, quantificato in grammi 6; nr.2 ritagli di cellophane, nr.1 bilancino elettronico di precisione, una forbicina in acciaio lunga cm.9,3, utile per il confezionamento della cocaina portata al seguito; pillole del tipo Xanax molto probabilmente usate come sostanze da taglio da mischiare alla cocaina; un coltello a “scatto” con lama da punta e da taglio, tutto debitamente sequestrato.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire presso l’abitazione dell’uomo ulteriori tracce di cocaina; la porzione di un panetto di hashish, quantificato in grammi 34, altri materiali per il confezionamento e circa 43 grammi di sostanza da taglio per la cocaina. A fronte di ciò, la persona è stata arrestata e, su disposizione della Procura di Enna, condotto presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.