La polizia di stato di Enna esegue ordine di carcerazione a carico di un uomo condannato definitivamente per omicidio preterintenzionale

Personale della Polizia di Stato di Enna – Squadra Mobile di Enna e Commissariato di Piazza Armerina, in ossequio a quanto disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Caltanissetta, nel tardo pomeriggio del 21 settembre u.s., ha dato esecuzione dell’Ordine di carcerazione emesso a carico di un uomo residente nel comune di Piazza Armerina (EN), condannato definitivamente dalla Corte di Cassazione per omicidio preterintenzionale.

I fatti risalgono al 31 maggio del 2017 quando detta persona, al culmine di una lite originata da futili motivi, uccise con una coltellata un altro individuo.

L’autore dell’insano gesto, dopo essere stato rintracciato in Ospedale ad Enna dove era stato ricoverato in data 19 settembre u.s., è stato condotto presso il Carcere “Bodenza” di Enna: dovrà scontare la pena definitiva della reclusione di anni 5, mesi 8 e giorni 13, oltre alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e l’interdizione legale durante la pena.