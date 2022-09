Acquaenna comunica una sospensione del servizio idrico per 48 ore

Interruzione esercizio acquedotti Ancipa e Blufi.

Con la presente si informa, per opportuna conoscenza, che la Società Siciliacque, giusta nota prot. n. 001-0006622-GEN/2022 del 23/09/2022, ha comunicato l’interruzione dell’erogazione idrica, al fine di consentire l’esecuzione di diversi interventi di riparazione lungo la condotta di adduzione. Per tale ragione, dalle ore 07.00 del 27/09/2022 e per le successive 48 ore, verrà sospesa l'erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Agira, Aidone, Assoro – Fraz. di San Giorgio, Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe e Area Industriale del Dittaino.

Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti che saranno prontamente comunicati.