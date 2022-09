ASP Enna. Assunzioni per i Laboratori Analisi

Due professionisti assunti per incrementare l’organico a disposizione del Servizio di Patologia Clinica dell’ASP di Enna. Alla presenza del Direttore Generale, Francesco Iudica, e del Direttore Sanitario, Emanuele Cassarà, hanno sottoscritto il contratto di assunzione la dott.ssa Valeria Vasta, medico specialista in Patologia Clinica, e il dott. Sergio Ricca, specialista in Biochimica Clinica.

“Continua il percorso di potenziamento e, per molte strutture dell’Azienda, di completamento della dotazione organica, in precedenza deficitaria nel numero dei medici e degli operatori sanitari a disposizione”, dichiara Francesco Iudica. “Sulla base del fabbisogno rilevato, stiamo procedendo celermente ad attuare quanto previsto nel cronoprogramma delle assunzioni”.

Gli specialisti lavoreranno presso i laboratori analisi appartenenti al Servizio di Patologia Clinica dell’Umberto I, diretto dalla dott.ssa Ada Restivo che ha commentato: “Due nuovi professionisti integrati nell’equipe di laboratorio, collaboreranno a elevare sempre di più la qualità del servizio. Queste assunzioni sono state fortemente volute dalla Direzione Aziendale che ringrazio”.

La dott.ssa Mara Politi, che dirige il presidio ospedaliero M. Chiello, alla luce dell’assunzione di nuovi medici destinati anche all’Ospedale di Piazza Armerina, ha dichiarato: “In qualità di Direttore Medico del Presidio Ospedaliero M. Chiello, esprimo tutta la mia soddisfazione per le assunzioni dei dirigenti medici in Dermatologia, Laboratorio Analisi e Pronto Soccorso, al fine di rafforzare e consolidare la presenza sanitaria ospedaliera nel territorio ennese”.