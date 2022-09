Meteo Piazza Armerina : clima autunnale nel weekend fine dell’estate

Sarà un weekend autunnale, soprattutto per i valori termici, tra sabato e domenica.

Nella giornata di domani, venerdì 13 settembre, farà ancora caldo. il cielo si presenterà sereno ma non escludo qualche velatura. Qualche nuvola in piú sabato e domenica., non escludo qualche pioggia sabato ( probabilità 40%).

A cura di

David Cartarrasa

