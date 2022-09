On. Luisa Lantieri: “Non possiamo sottovalutare l’allarme sulla gestione del Consorzio di Bonifica di Enna”

Fare il punto sul rilancio delle attività del Consorzio di Bonifica di Enna. E’ l’obiettivo dell’incontro con il Commissario regionale di Forza Italia, On Gianfranco Miccichè. “ Non possiamo ignorare – dichiara On. Luisa Lantieri – l’allarme lanciato dal sindacati e dagli agricoltori ennesi per quello che riguarda il personale, la manutenzione delle rete idriche, il carico delle bollette, che negli anni ha subito una progressivo peggioramento, con la conseguente perdita delle competenze maturate negli anni a discapito della qualità e della qualità degli interventi condotti”.

Nel suo intervento l’On. Lantieri – ricorda che ai Consorzi sono affidati i servizi di bonifica idraulica del territorio, l’irrigazione e la distribuzione di acqua nelle zone rurali a scopo zootecnico. Data la scarsità di acqua nella nostra provincia, i Consorzi ricoprono funzioni fondamentali anche per garantire la realizzazione di interventi orientati all’aumento dell’offerta della risorsa disponibile attraverso la realizzazione di nuovi invasi, al completamento delle opere incompiute e/o non utilizzate, al fine di aumentare resilienza idrica del territorio ennese, anche alla luce degli interventi proposti nell’ambito del Recovery Plan.

Motivazioni che spingono l’On. Lantieri a chiedere al suo movimento politico una forte presenza nella provincia ennese sul management del Consorzio.Il deputato ennese di Forza Italia, On Lantieri, promotrice, dell’aiuto temporaneo eccezionale agli imprenditori agricoli tenuti al pagamento dei contributi consortili, colpiti dalla crisi del conflitto Russo – Ucraino, sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori e la sospensione delle cartelle dovuti al Consorzio di Bonifica, così conclude “ il settore agricolo siciliano ha subito forti ripercussioni a causa della suddetta crisi, soprattutto legate ai maggiori costi delle materie prime e dell’energia; sono necessari, pertanto, al fine di garantire lo sviluppo di piani industriali legati al territorio, interventi adeguati per rilanciare il servizio irriguo e accelerare l’ammodernamento e il potenziamento della rete”.

L’On. Miccichè conclude, ricordando il ruolo dei Consorzi di bonifica, determinante sia nella manutenzione del territorio, che diventa sempre più fragile e soggetto ai cambiamenti climatici, sia per quello che riguarda la gestione della risorsa acqua, fondamentale per il comparto agricolo w conferma l’importanza di valorizzare il territorio ennese, al fine di rendere possibile gli obiettivi prefissati.