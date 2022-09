Enna – Approvato finanziamento pnrr per la ristrutturazione del Palapisciotto

“Il Comune di Enna si conferma catalizzatore di finanziamenti, progettualità e sinergie grazie al lavoro della mia Amministrazione, che sta utilizzando al meglio la progettazione e le somme del PNRR”. Con queste parole il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, commenta a caldo quanto comunicato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite decreto di approvazione del finanziamento del progetto di ristrutturazione, a seguito di demolizione e ricostruzione del campo e delle tribune, dell’impianto sportivo denominato “Palapisciotto” di Enna.

L’importo finanziato, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è di Euro 1.497.000,00.

“Gli investimenti in sport e cultura – aggiunge il primo cittadino ennese – sono un connubio vincente che, personalmente lascerò come traccia del mio operato politico agli ennesi e che, rientrano in una visione complessiva di Città, che vede il suo naturale percorso nella Candidatura di Enna a Capitale Italiana della Cultura per il 2025”.

Il Sindaco Dipietro ha concluso ringraziando e complimentandosi con i tecnici PNRR, l’Ufficio Tecnico e gli Assessori al ramo che hanno lavorato all’ennesimo progetto vincente.