Su richiesta del consigliere Cimino l’amministrazione revoca la delibera sul Piano Economico Finanziari

A seguito dell’interrogazione da me protocollata in data 17 Agosto 2022, relativa alla delibera n 109 del 02 Agosto 2002 con a seguito l’elenco completo di tutti i contribuenti piazzesi, che così come ho denunciato nell’interrogazione violava a mio avviso la privacy dei cittadini, l’amministrazione comunale ha dovuto fare un passo indietro e revocare, così come avevo chiesto io, la delibera in questione, presentandone contemporaneamente, due divise; una per l’approvazione di Pef e scadenze e un’altra per l’approvazione delle tariffe che oggettivamente erano in buona parte alterate. Da un controllo a campione, c’era un aumento medio del 26% su una famiglia media di 4 persone.

La prima è stata votata perché il costo del servizio è approssimativamente lo stesso dell’anno precedente; la seconda è stata rinviata a seguito di richiesta da parte dell’amministrazione nella persona dell’assessore Filetti, che ha ammesso l’evidente errore nel calcolare le tariffe, nelle more di rivederle con l’ausilio dell’organo preposto ; il consiglio comunale. Tra l’altro, anche il file contenente i dati sensibili dei contribuenti, è stato modificato tramite l’oscuramento dei codici fiscali.

Ora, è normale che si sia arrivati alla scadenza prevista del 31 Agosto senza che nessuno in amministrazione si accorgesse che c’erano errori madornali che penalizzavano molte famiglie e imprese oltre che attacchi alla privacy di cittadini? Non sarebbe stato più sensato discuterne in tempo utile in modo da evitare tutta questa confusione nei contribuenti Piazzesi? A questo punto è giusto far sapere ai cittadini che le bollette che arriveranno sono nulle, ma ciò non significa che non bisogna pagarle.

Si aspetta una proroga per l’approvazione dei bilanci così da poter ricalcolare le tariffe, ma se la proroga non dovesse arrivare, i cittadini sono tenuti a pagare ciò che hanno pagato nel 2021 al netto delle riduzioni che sono state applicate a seguito del contributo del Governo. Considerato che la prima rata scade il 31 Agosto, i cittadini che voglio mettersi in regola con il pagamento della Tari, possono intanto pagare la prima rata così come la riceveranno, nelle more di ricalcolare il dovuto e poi nelle due rate successive pagare la restante parte.

Successivamente arriverà la quarta rata a saldo con scadenza il prossimo anno con data ancora da definire. Penso che fosse necessario fare chiarezza su questa vicenda, cosicchè i cittadini Piazzesi possano pagare la Tari regolarmente ma pagando il dovuto senza aumenti non necessari.