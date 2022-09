Mario Alloro: “Opportuna quella delibera del comune di Troina a un candidato del PD?”.

Secondo quanto si apprende da un comunicato stampa dell’On. Mario Alloro il comune di Troina avrebbe affidato un incarico legato alla gestione del patrimonio naturalistico del territorio, con un compenso di 3.000 euro, ad un professore della Kore che è anche in corsa per le elezioni nazionali con il Partito Democratico, come lo steso sindaco di Troina lo è per le regionali con il PD. L’ex deputato regionale pur non esprimendosi sull’illegittimità dell’atto ne fa una questione di opportunità. Naturalmente siamo a disposizione del sindaco Venezia per qualunque dichiarazione voglia rilasciare.

Questo il testo del comunicato dell’On. Mario Alloro.

«Apprendo dal sito del Comune di Troina che, il Sindaco Fabio Venezia con Determinazione n. 54 del 01/09/2022, ha affidato “il servizio di consulenza per l’elaborazione di un modello di governance per la gestione dei servizi relativi al patrimonio naturalistico e museale del comune stesso”.

Seguo da sempre con interesse le iniziative politiche ed amministrative del sindaco Venezia e quindi ho ritenuto di approfondire il contenuto della Determinazione di che trattasi, dalla quale emerge, con mia somma delusione, che la determina di che trattasi, che per un attimo mi aveva fatto sperare in scelte politiche ed amministrative di ben altro profilo, si limita invece a concedere un misero contributo di Euro 3.000.00 oltre cassa forense al 4% al Prof. Avv. Giuseppe Arena, avvocato e docente presso l’Università Kore di Enna di diritto dello sport.

Nulla da dire se il prof. Giuseppe Arena, anziché essere docente di diritto dello sport presso l’Università Kore di Enna, fosse esperto tra l’altro (cit. determina) “in tematiche legate alla fruizione del patrimonio naturalistico e sviluppo di un sistema museale di arte contemporanea e moderna”,

Apprendo però che il prof. Arena oltre a non avere nessuna competenza in materia relativa alla fruizione del patrimonio naturalistico di cui sopra, è anche candidato del partito democratico alle elezioni nazionali insieme al sindaco Fabio Venezia, anch’egli candidato dello stesso partito alle elezioni regionali.

Sono scevro come sempre dall’esprimere valutazioni circa la legittimità di tali atti, ma è chiaro che gli stessi vadano conosciuti e sindacati sul piano amministrativo e politico da tutti i cittadini, che nei prossimi giorni dovranno esprimere il proprio consenso nei confronti di tali candidati alle elezioni del parlamento nazionale e dell’assemblea della regione siciliana.

Però.. come diceva Sciascia” Io credo che le sole cose sicure in questa terra siano le coincidenze».

On Mario Alloro”