Gemellaggio usd Agira: calcio con il Monza (promuovere i nostri giovani calciatori)

Sono Giuseppe Capuano , presidente dell’Associazione sportiva USD AGIRA CALCIO ACCADAMY che pratica la disciplina sportiva del calcio a livello agonistico sin dal 1967 senza soluzione di continuità.

La nostra pratica sportiva viene effettuata a livello provinciale con l’attività del settore giovanile scolastico (scuola calcio) nelle categorie Piccoli amici, Pulcini ed Esordienti ma anche regionale con la partecipazione al campionato di 2 Categoria indetto dalla FIGC – LND comitato regionale Sicilia.

Parecchi risultati sono stati conseguiti in questi anni sia a livello giovanile, categoria giovanissimi, come la vincita della Coppa Tommasino in finale contro il Palermo calcio, che a livello agonistico con la vincita dei campionati di 2 e 1 Categoria e di Promozione.

Diversi giocatori hanno vestito la casacca di squadre professionistiche quali il Napoli e (Francesco Pagano) la Juventina Gela (Gaetano Pagano)in serie C2 ed il per ultimo con il giovane Calì Vincenzo al Sud Tirol e al Siena in serie A. A partire da quest’anno stagione 2022-23 saremo anche gemellati con il Monza calcio scquadra che milita nella categoria serie (a) puntando soprattutto sul settore giovanile.

Usd Agira calcio ha fatto anche delle convenzioni con le scuole.

Abbiamo piu’ di 250 banbini e un ottimo risultato per non solo Agira ma per tutta la provincia di Enna.

Ora quello che conta e iniziare la stagione e fare bene abbiamo per ogni settore un tecnico preparato con cartellino riconosciuto alla fgc di Coverciano , la USD Agira punta sui piccoli talenti di tutta la provincia.