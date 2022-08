Il 14 agosto Edoardo Vianello a Piazza Armerina

Erano anni che a Piazza Armerina, nella serata del 14 agosto, giornata conclusiva del Palio dei Normanni, non si organizzava in piazza Falcone Borsellino un incontro musicale. Quest’anno invece, anche se inizialmente non previsto nel programma ufficiale, sarà Edoardo Vianello a chiudere la serata in piazza Falcone Borsellino con il suo vasto repertorio ei suoi successi anni 60 che fanno parte della nostra memoria collettiva. Guarda come dondolo, Pinne fucile e occhiali, Abbronzatissima e molti altri successi risuoneranno subito dopo la conclusione della quintana e passaggio del corteo storico che si snoderà per le vie della città.

L’assessore Ettore Messina ci ha comunicato la notizia alcuni minuti fa sottolineando che lo spettacolo è offerto da alcuni sponsor e non graverà sulle casse del comune se non per il service.