Come scegliere il dentista in Italia senza farsi abbagliare dai low cost!

Si dice popolarmente che “economico è costoso”, e se parliamo di odontoiatria questa affermazione è totalmente vera. La salute orale è essenziale quando si tratta di comfort e benessere. Tuttavia, quando si sceglie il dentista cui rivolgersi, si corre il rischio di scommettere sul risparmio anziché sulla qualità, cosa che può avere conseguenze molto gravi per la salute. Di seguito spiegheremo perché sarebbe sbagliato farsi abbagliare dai low cost e quali conseguenze può avere.

Odontoiatria a basso costo: prezzi bassi a scapito della qualità

Uno dei compiti degli specialisti nel campo dell’odontoiatria è quello di insistere sulla necessità di prendersi cura della salute orale su base giornaliera e di visitare regolarmente il dentista per prevenire e affrontare le malattie. Tuttavia, un altro aspetto su cui è necessario sensibilizzare i pazienti è l’importanza di scegliere il centro odontoiatrico in cui andare.

Precisamente, grazie alla maggiore consapevolezza della salute orale c’è stato un boom delle cosiddette “cliniche low cost”, strutture che sfruttano l’elevata domanda per offrire trattamenti a basso costo. Tuttavia, è necessario conoscere le conseguenze per la salute dei denti e delle gengive cui si va incontro rivolgendosi a questo tipo di odontoiatria a basso costo.

Quali sono i pericoli dell’odontoiatria a basso costo?

Quando una clinica dentale offre prezzi stracciati per i suoi trattamenti, è perché punta su materiali scadenti che le permettono di abbattere i costi. Per quanto riguarda la salute, non ci sono occasioni, ma una diminuzione palpabile della qualità dei trattamenti del paziente, qualcosa che avrà effetti notevoli sui risultati.

Pertanto, quando si parla di odontoiatria a basso costo, si deve tenere conto del fatto che comporta una notevole riduzione della qualità, non solo nei materiali, ma anche nei tempi di diagnosi, nella tecnologia applicata nei trattamenti e nel personale che esegue le procedure.

In questo modo, scommettere sull’opzione più economica quando si tratta di posizionare un impianto o iniziare un trattamento ortodontico può non solo privarti dei risultati desiderati, ma anche avere gravi conseguenze per la salute dei tuoi denti e gengive.

Come scegliere un dentista affidabile?

Non è facile trovare un dentista di fiducia, ma di seguito ti daremo alcuni consigli per orientarti nella scelta. Il professionista a cui affidi la tua salute orale deve essere un laureato in Odontoiatria, regolarmente iscritto all’Albo professionale.

Oltre ad essere laureato, è raccomandato, anche se non obbligatorio, che il dentista abbia una formazione complementare o un master. L’odontoiatria è molto ampia e ci sono molti campi in cui è possibile specializzarsi, quindi è preferibile trovare lo specialista ferrato nel trattamento di cui abbiamo bisogno. Inoltre, anche gli igienisti e gli assistenti alla poltrona devono essere sempre qualificati. Per avere queste informazioni non bisogna essere detective, ma basta visitare siti come, per esempio, quello del Centro Odontoiatrico Grimaldi a Bologna, dove si trovano tutti i professionisti che fanno parte dello studio, le attrezzature utilizzate e tanto altro.

È essenziale che la clinica abbia tutta la strumentazione tecnologica necessaria, nonché i materiali e i fornitori appropriati con certificati di qualità. Infine, per sapere come scegliere un dentista di cui fidarsi, ti consigliamo di assicurarti che la clinica sia conforme alle misure igieniche e di sterilizzazione di base. Tra queste possiamo trovare l’uso dei guanti, la presenza di una stanza di sterilizzazione e il lavaggio manuale degli strumenti, tra i tanti. Puoi sempre chiedere al tuo dentista quale di queste misure esegue.

Infine, bisogna ricordare che nella scelta di un dentista, il prezzo non dovrebbe essere un fattore decisivo, perché i materiali utilizzati possono essere di dubbia qualità e origine o, addirittura, è possibile che tu stia pagando solo una parte del trattamento. Pertanto, dovresti essere cauto prima di farti abbagliare dalle presunte offerte dei trattamenti dentali low cost.