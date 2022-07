Sospensione del servizio idrico

Con la presente si informa, per opportuna conoscenza, che la Società Siciliacque, ha comunicato, per le vie brevi, in data 25/07/2022, l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa, al fine di consentire l’esecuzione di un intervento urgente di riparazione lungo la condotta sita in C.da Paratore, in territorio del Comune di Troina.

Per tale ragione, dalle ore 07.00 del 26/07/2022 e per le successive 48 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di AGIRA, AIDONE, CALASCIBETTA, GAGLIANO C.TO, ENNA, NISSORIA, PIAZZA ARMERINA e VALGUARNERA CAROPEPE.