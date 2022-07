Dichiarazione del direttore generale dell’ASP di Enna

“Con riferimento a quanto più volte dichiarato dalľon. De Luca circa una mia partecipazione ad una manifestazione di partito, smentisco in maniera assoluta tale notizia insieme a quella di averne promossa la partecipazione. Non ho mai, né nel presente, né nel passato, partecipato a manifestazioni di partito o di parte politica. Me lo impone la mia etica professionale ed il mio buon gusto.

Ma, soprattutto, il mio dovere di rassicurare i cittadini ennesi che la mia azione di direttore generale non si piega ad interessi di parte, ma si svolge solo a tutela delľinteresse generale.

Come, peraltro, dimostrano i dati di recente diffusi dalla Regione sulla diminuizione nella nostra Provincia della migrazione sanitaria.

Chiedo alľon. De Luca di voler prendere atto della incontrovertibile verità -non ho partecipato ad alcuna manifestazione di partito- e di voler riportare la sua azione politica nell’ambito di una critica fondata su fatti e non su illazioni.”