Piazza Armerina – Il presidente del quartiere Canali escluso dall’organizzazione del Palio dei Normanni

Riceviamo dal presidente del comitato Canali la seguente dichiarazione.

«Pare che il sindaco Cammarata abbia dato mandato a qualche emissario il compito di comunicare che il sottoscritto, Antonino Di Catania, in qualità di Presidente del Quartiere Canali non debba essere presente nell’organizzazione del Palio.

Se questa notizia dovesse essere fondata, sarebbe opportuno, che il primo cittadino lo comunichi ufficialmente alla città.

Il sottoscritto ricorda, che aveva garantito la presenza e la collaborazione in tutte le manifestazioni riguardanti il Palio dei Normanni, spogliandisi da ogni diversità di visione politica.

Si vuole precisare che la diversità di opinione non è derivata da faziosità e apparteneze politiche diverse, bensì dalla constatazione giornaliera da parte del sottoscritto che ogni richiesta e sollecito a favore della comunità è stata ignorata e dimenticata dall’amministrazione comunale.

Quindi, se quanto affermato nella premessa dovesse essere fondato (che deve essere comunicata ufficialmente del sindaco), il sottoscritto non avrà difficoltà a delegare un altro membro del direttivo.

Non nego, che la serenità delle mie affermazioni, derivano dalla consapevolezza che sarà un sacrificio limitato solo a questo anno corrente.

Tutta la città è ben conscia che l’anno prossimo il Palio dei Normanni sarà organizzato da un altro sindaco.

È indubbio , ripeto, se dovesse essere fondata fondata questa notizia, che si manifesterebbe in maniera chiara il comportamento fazioso e immaturo da parte di chi dovrebbe invece guidare la città di Piazza Armerina con equilibrio e responsabilità.

Antonino Di Catania

Presidente del Quartiere Canali