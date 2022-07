Confcommercio: si è svolta l’assemblea elettiva dei commercianti di Caltanissetta ed Enna

Si è celebrata ieri sera, in una sala gremita, l’Assemblea elettiva dei commercianti di Caltanissetta ed Enna aderenti a Confcommercio Imprese per l’Italia Caltanissetta Enna per procedere al rinnovo delle cariche sociali interprovinciali per il quinquennio 2022-2027.

Il Presidente Maurizio Prestifilippo, all’inizio dell’Assemblea, ha voluto ringraziare i componenti della Giunta uscente per il lavoro svolto e ha voluto sottolineare come le sfide per la nuova squadra siano tante e di grande importanza per la sopravvivenza delle imprese del territorio: «Dovremo essere bravi a costruire insieme un granitico spirito di aggregazione, indispensabile per superare gli ostacoli di questa crisi senza precedenti – ha esordito il Presidente Maurizio Prestifilippo – Non dobbiamo dare spazio alle polemiche e ai veleni, ma abbiamo il dovere di creare un gruppo dirigente coeso e qualificato che possa affrontare in sinergia i numerosi ostacoli che frenano l’economia del nostro martoriato territorio».

«Due anni ininterrotti di pandemia e un assurdo conflitto in Ucraina che sta provocando, oltre alle atrocità tipiche della guerra, improvvisi e smisurati aumenti di gas, luce e benzina che incidono direttamente e pesantemente sui bilanci delle nostre attività commerciali – ha detto Maurizio Prestifilippo – stanno provocando la lievitazione dei costi delle materie prime e quindi un aumento incontrollato dei prezzi».

«Mai come adesso è importante che la categoria dei commercianti sia unita sotto l’egida di Confcommercio, affinchè si possa dare maggiore intensità alle variegate esigenze, si abbia un unico e qualificato interlocutore con la pubblica amministrazione e – ha concluso Prestifilippo – si possa affrontare compatti e solidali la fine dell’emergenza».

Al termine delle comunicazioni del Presidente uscente, l’Assemblea ha eletto il nuovo direttivo dell’Organizzazione pluriterritoriale Confcommercio Caltanissetta Enna, riconfermando alla carica di Presidente interprovinciale il Dott. Maurizio Prestifilippo, 63 anni, farmacista di Piazza Armerina.

Maurizio Prestifilippo sarà affiancato dal nuovo Consiglio che risulta così composto: Bonina Orazio di Regalbuto, Catania Salvatore di Nicosia, Cortese Alessandro di Caltanissetta, Di Nicolò Gaetano di Enna, Faraci Vito di Gela, Insinga Antonino di Nicosia, Lo Presti Fabiola di Enna, Lorina Michele di Caltanissetta, Lupo Gaetano di Agira, Macrì Giuseppe di Troina, Mancuso Massimo di Caltanissetta, Morreale Salvatore di Serradifalco, Picone Giuseppe di Catenanuova, Riggi Riccardo di San Cataldo, Sarra Massimiliano di Piazza Armerina, Scordo Antonino di Leonforte, Tambè Alessandro di Barrafranca e Varchi Carlo di Gela.

Dopo le operazioni di voto, il neo Presidente eletto Maurizio Prestifilippo ha voluto sottolineare l’alto spessore del nuovo Consiglio appena eletto: «Lo spirito di squadra deve essere forte perché saremo chiamati a sostenere i nostri soci attraverso incisive azioni che dovranno costruire le basi della ripresa».