Mercati finanziari: facciamo il punto sugli asset più interessanti per giocare in borsa oggi

Nel corso degli ultimi mesi lo scenario sui mercati finanziari è profondamente cambiato. Il 2021 si è chiuso con i principali listini azionari in forte salita e con le criptovalute che erano fresche reduci dal raggiungimento del loro valore massimo di sempre. Ma poi c’è stata l’ennesima ondata di contagi, l’inflazione ha accelerato e a fine febbraio è cominciato il conflitto in Ucraina. Sono tutti fattori che stanno avendo un peso enorme anche sui mercati.

È strano che proprio in questo periodo così particolare e complesso si sia registrato un ulteriore aumento delle persone attive sulle piattaforme di negoziazione. Effettivamente iniziare ad investire oggi è decisamente più facile rispetto al passato, ma per poter riuscire a togliersi qualche soddisfazione è necessario avere una buona preparazione, restare costantemente aggiornati e capire su quali asset puntare in borsa.

Come iniziare a giocare in borsa oggi

Grazie alle piattaforme di negoziazione online, oggi è estremamente semplice aprire un account di trading ed iniziare ad investire sui mercati finanziari. Basta un computer (ma è sufficiente anche un semplice smartphone) connesso ad internet ed una manciata di decine di euro per fare le prime operazioni. Ma per riuscire ad andare avanti manca l’ingrediente più importante: la competenza. Per fortuna oggi non è difficile trovare del materiale formativo e didattico di qualità.

L’avvicinamento ai mercati deve essere graduale; i passaggi da affrontare sono tanti: si parte con lo studio per poi passare alla scelta della piattaforma, all’analisi della situazione attuale, alla scelta degli asset ed alla definizione della strategia. Il tutto cercando di mantenersi il più aggiornato possibile. In questo scenario, un aiuto arriva dal tutorial per imparare a giocare in borsa messo a disposizione da Giocareinborsa.net, portale di riferimento nel settore che offre contenuti e approfondimenti dedicati al trading online.

Mercati finanziari e asset negoziabili

I broker oggi permettono di investire in diversi mercati ed in svariate classi di asset: obbligazioni, azioni, indici, coppie di valute, criptovalute, materie prime e così via. Ogni asset ha le sue caratteristiche, ma i mercati sono “vivi” e reagiscono alle sollecitazioni interne ed interne. Senza una buona preparazione e senza conoscere le caratteristiche degli asset è impossibile fare delle previsioni attendibili sui possibili movimenti delle loro quotazioni.

Anche la scelta del broker, come accennato in precedenza, non può mai essere sottovalutata. In Italia oggi operano tantissimi intermediari: ovviamente vanno presi in considerazione solo quelli regolamentati, ma ci sono altre variabili di cui tenere conto. Le più importanti sono i costi applicati dal broker, la presenza del conto demo, la qualità e l’intuitività della piattaforma, l’efficienza del servizio assistenza e gli asset negoziabili.

Su cosa conviene investire in questo periodo?

E a proposito di asset, cerchiamo di capire quali sono quelli che bisogna tenere sotto controllo durante questo complicatissimo periodo. Quando si parla di giocare in borsa è impossibile non pensare immediatamente ai titoli azionari: in questo periodo sotto i riflettori troviamo le azioni delle società attive nel campo delle energie rinnovabili, ma attenzione anche al rimbalzo dei titoli tech (e fintech) e al recupero del settore automotive.

Sono sempre più apprezzati gli ETF, strumenti liquidi, sicuri e convenienti. Rimanendo nell’ambito dei fondi, le opportunità più interessanti sono quelle offerte dagli ESG, ovvero i fondi sostenibili. Le criptovalute sono in un periodo di flessione, ma sono molti quelli che, assumendone il rischio, hanno approfittato dei prezzi bassi per poter fare degli investimenti in ottica di lungo periodo. E poi ci sono le materie prime: gli energetici stanno volando, così come i metalli, sia quelli preziosi da rifugio che quelli più utilizzati nei processi produttivi.