Charter dei clubs Lions di Lentini e Priolo riconferma dei due Presidenti: Angelo Lopresti(Lentini) e Michela Grasso (Priolo)

LENTINI. Nella serata della Charter dei due clubs Lions di Lentini e quello di Priolo riconferma dei due Presidenti. Il giornalista Angelo Lopresti, docente all’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Francofonte è stato riconfermato presidente del Lions club di Lentini per l’anno sociale 2022/202, mentre Michela Grasso, docente di arte per il club di Priolo Gargallo. L’investitura ufficiale si è svolta a conclusione della 53^ Charter Night del club Lions di Lentini e la 34^ per quello di Priolo.

Alla cerimonia hanno partecipato la presidente di circoscrizione Antonella Bona e il presidente zona Giacomo Di Miceli, l’assessore del Comune di Lentini Enzo Pupillo, il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio e il sindaco di Francofonte Daniele Lentini, le autorità civili e militari di Lentini e i rappresentanti delle associazioni e club di Lentini. Ai presidenti sono arrivati messaggi del Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Franco Cirillo, del presidente del Consiglio dei Governatori Mariella Sciammetta, del primo vice governatore Maurizio Gibilaro, del past presidente del Consiglio dei Governatori Salvatore Giacona.

I sindaci hanno sottolineato l’impegno del club di Lentini per la sua attività con gesti concreti alle Caritas delle parrocchie di Lentini, Carlentini e Francofonte, le iniziative per la valorizzazione del territorio tra i quali il sostegno per la realizzazione del Cristo Pantocratore della chiesa Rupestre del Crocifisso, l’avvio di progetti di restauro di tre edicole votive a Francofonte. “Continuate a portare avanti i vostri ideali, i vostri obiettivi – hanno detto i sindaci con l’assessore –, le finalità di solidarietà, condivisione, amicizia e amore per il nostro territorio”. Poi l’intervento del presidente della circoscrizione Antonella Bona e di zona Giacomo Di Miceli che hanno sottolineato l’impegno del Lions di Lentini in questi anni.

“Stasera per è me un’occasione per ringraziare tutti – ha detto il presidente del Lions di Lentini Angelo Lopresti -. Ancora una volta mi pregio nel dire che è stato un onore poter rappresentare questo club nell’anno sociale che ci lasciamo alle spalle. E continuerà a esserlo per la fiducia che mi avete dato nell’affidarmi la guida anche per il prossimo anno. Tanti anni particolarmente consistenti ha avuto questo sodalizio che hanno permesso al club di Lentini di svolgere, sin dall’inizio della sua attività istituzionale un ruolo molto costruttivo nei riguardi della città e del territorio circostante con l’avvio di positive iniziative e con la realizzazione di numerosi service.

Pensando alle attività da svolgere in questo anno trascorso da Presidente, riflettevo sui tanti bisogni e sulle emergenze che interessano il nostro territorio, a fornire un aiuto ai bisogni materiali, alle tante mancanze, sia morali che spirituali, del nostro tempo. Da qui la domanda che mi sono posto da quando ho assunto questo incarico è stata su chi siamo, su chi sono i Lions, su quanto può essere urgente riferirsi a persone e istituzioni che siano protagoniste sul proprio territorio, che sappiano approfondire, in modo dialogico e dialettico, le piccole e le grandi questioni attuali e agire con spirito di servizio a favore dell’interesse generale”.