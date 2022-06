Agira: Sindaco Greco ritira il Bilancio di Previsione del Comune

“Informo i cittadini che i Revisori dei Conti hanno revocato in autotutela il parere espresso al DUP (Documento unico di Programnazione) importante atto del Bilancio di Previsione 2022/24 del Comune. Questa sera nel corso del Consiglio Comunale il Sindaco ha ritirato il punto relativo al Bilancio. Adesso occorre ripartire nuovamente con un nuovo iter burocratico.

Come gruppo di minoranza avevamo presentato interessanti emendamenti. Speriamo che i rilievi espressi dall’ Organo di Revisione vengano superati attraverso le indicazioni normative e contabili previste per la predisposizione del Bilancio. Invitiamo l’ amministrazione a fornire negli atti tutti gli elementi richiesti “non in modo parziale” e “carenti degli elementi minimali necessari” (Scrivono i revisori). L’ equilibrio di Bilancio e’ fondamentale ed e’ costituito dal raggiungimento di un saldo finale tra le entrate e le spese previste nel bilancio di previsione non negativo.

Il caldo degli ultimi giorni ha sicuramente fatto qualche brutto scherzo sui conti”. Luigi Manno Capogruppo minoranza