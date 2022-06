PIazza Armerina. L’On Luisa Lantieri :”dal 5 luglio ripartirà il servizio di dialisi all’ospedale Chiello”

All’ospedale Chiello di Piazza Armerina a partire dal 5 luglio ritorneranno in funzione i macchinari per la terapia di dialisi. A comunicarlo l’On. Luisa Lantieri che è intervenuta per sollecitare la riparazione dell’apparato medico “dal 5 luglio scrive in una nota la deputata regionale – tornerà attivo il servizio di dialisi all’ospedale Chiello di Piazza Armerina. Sollecitata dagli operatori sanitari mi sono impegnata affinché venissero riparati i macchinari necessari alla terapia. I pezzi di ricambio (alcune membrane) sono arrivate dall’Olanda e questo spiega il ritardo nelle riparazioni. Il Direttore Sanitario dell’ASP, Emanuele Cassarà, mi ha garantito che da giorno 5 luglio riprenderà il sevizio”