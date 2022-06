La nostra città al Taormina film festival

Enna, 28/06/2022 – Anche la nostra città sarà protagonista al Taormina Film Fest, in programma dal 26 giugno al 2 luglio. Gli scorci ennesi più belli sono stati, infatti, inseriti nel road documentary “Mike loves Sicily”, un documentario scritto, diretto ed interpretato da Francesco Torre e Mike Allen che sarà proiettato il prossimo 29 giugno, alle ore 15:00, al Palazzo dei Congressi.

A darne notizia il Sindaco Maurizio Dipietro e il suo vice, con delega al Turismo, Francesco Comito, che sottolineano l’importanza di valorizzare la nostra città in tutti contesti culturali per rafforzare il percorso a sostegno della sua candidatura a capitale della cultura,

“Mike loves Sicily”, girato nei giorni successivi al grande lockdown da una troupe italo- americana, riassume in video un viaggio in lungo e largo per raccontare la Sicilia, la sua cultura, i suoi monumenti, il suo cibo e vino. Insomma, una vera e propria guida al turista, in versione video, sulla Sicilia.

Prodotto dalla “3 Points Productions”, nuova realtà produttiva Italo- Americana con sede a Trapani, con l’importante collaborazione della SICILIA FILM COMMISSION, ed il supporto della Società “Lost Pilot Films”, racconta l’amore, che accomuna gli ideatori del progetto verso la Sicilia, terra alla quale sono legati indissolubilmente.