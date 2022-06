La strada del Chiello: l’On. Luisa Lantieri risponde al consigliere Totò Cimino

“Raccolgo e condivido l’appello del consigliere comunale Totò Cimino per un rapido rifacimento della strada che conduce all’ospedale Chiello. Dopo che ho fatto finanziare l’intervento e ne ho seguito l’iter adesso occorre sollecitare affinché venga aggiudicato il relativo appalto, visto che la gara una prima vota è andata deserta mentre adesso sono già state depositate alcune offerte. Ringrazio Totò Cimino per l’impegno e l’attenzione con cui segue la comunità piazzese e confermo che continuerò a seguire la vicenda affinché non vi siano altri impedimenti alla realizzazione di quest’opera”. A dichiararlo l’On. Luisa Lantieri